Ein Arzt impft eine Frau.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Erstimpfungen ist in Niedersachsen deutlich gestiegen.

Derzeit seien es 9000 bis 10 000 Erstimpfungen pro Tag, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Dieser Wert sei fast fünfmal so hoch wie die Zahlen, die in den vergangenen Wochen pro Tag erreicht wurden.Seit