Eine Medizinische Mitarbeiterin zieht eine Dosis eines Corona-Impfstoffes auf.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt. Doch gerade jetzt haben Praxen und Impfteams nicht genug Impfstoff. Die Kritik am Bundesgesundheitsministerium ist deutlich.

Kassenärzte in Niedersachsen und Bremen zeigen sich empört über Probleme bei der Versorgung mit Corona-Impfstoff. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Freitag mitteilte, haben die Praxen, die sich an den Impfungen bete