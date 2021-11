Helfer im Christkindpostamt beantworten die Wunschzettel und Briefe der Kinder an das Weihnachtspostamt.

Sina Schuldt/dpa

Himmelpforten. Ob Kuscheltier, Lego oder Spielkonsole - viele Kinder haben ihre Wunschliste an den Weihnachtsmann oder das Christkind geschickt. In Niedersachsen ist eine Antwort garantiert.

In den drei Weihnachtspostämtern in Niedersachsen haben die ehrenamtlichen Helfer diese Woche mit dem Beantworten der Briefe begonnen. Nach Angaben der Deutschen Post sind bisher um die 5800 Botschaften in Himmelpforten, Nikolausdorf und Hi