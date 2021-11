Der Hubschrauber Christoph Thüringen von der DRF Luftrettung steht auf dem Krankenhaus Siloah Klinikum Region Hannover (KRH). Der Hubschrauber hat einen am Corona-Virus erkrankten Patienten aus Thüringen nach Niedersachsen geflogen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Die ersten Intensivpatienten mit Covid-19 sind auf Grundlage des sogenannten Kleeblatt-Konzepts von Thüringen nach Niedersachsen verlegt worden.

Ein Rettungshubschrauber sei mit einem Patienten aus dem südthüringischen Suhl am frühen Donnerstagabend am Klinikum Siloah in Hannover gelandet, bestätigten Steffen Ellerhoff, Pressesprecher des Klinikums Region Hannover, und ein Sprecher