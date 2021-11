Ein Patient liegt auf einer Intensivstation in einem Zimmer.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Wegen der coronabedingt angespannten Lage in den Krankenhäusern bereitet Niedersachsen die Aufnahme von acht Covid- Intensivpatienten aus Thüringen vor.

Die Verlegung solle sobald wie möglich erfolgen, erklärte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag auf Anfrage.Aufgenommen werden sollen die Patienten in den Regionen Hannover/Hildesheim sowie Ostniedersachsen. Die Details dazu würde