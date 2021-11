Apotheker an die Impfspritzen lassen

Corona-Schutzimpfung in der Apotheke? Warum nicht?

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Apotheker können impfen und wären eine große Unterstützung im Kampf gegen die vierte Corona-Welle. Die Ärzteschaft hat Bedenken und lehnt das ab. Falsche Eitelkeiten sind derzeit aber völlig fehl am Platz. Ein Kommentar.

Wir kennen die Bilder von Menschen, die in eisiger Kälte in der Schlange stehen, um sich entweder eine erste Corona-Schutzimpfung oder - wie in den meisten Fällen - eine Auffrischungsimpfung abzuholen. Und wir kennen die Klagen darüber, das