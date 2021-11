Torhüterin Merle Frohms spielt den Ball.

Matthias Balk/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Torhüterin Merle Frohms ist optimistisch, dass sie ihren Stammplatz in der Fußball-Nationalmannschaft bis zur Europameisterschaft 2022 in England verteidigen kann.

„Wenn ich meinen Weg so weitergehe und meine Leistung bringe, wird es schwer sein, an mir vorbeizukommen“, sagte die 26-Jährige von Eintracht Frankfurt in einem „Kicker“-Interview (Donnerstag). „Bis zur EM im Juli ist es noch ein langer We