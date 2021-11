Mandel- und Glühweinduft in Braunschweig und Lüneburg

Besucher gehen in Lüneburg über den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus der Stadt.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Bei strengen Einlasskontrollen und mit Maskenpflicht sind nun auch die Weihnachtsmärkte in Braunschweig und Lüneburg geöffnet. In der Hansestadt kommen zahlreiche Besucher auf das eingezäunte Gelände. In Braunschweig können Gäste vorab online prüfen, ob noch Platz ist.

Der Duft von Glühwein und Mandeln, Schmalzkuchen und Bratwurst weht nun auch durch die Innenstädte von Braunschweig und Lüneburg. Trotz des erhöhten Infektionsgeschehens wurden die Weihnachtsmärkte am Mittwoch offiziell eröffnet. Die Kontro