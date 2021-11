Zwischenstand: Land investiert in mehr E-Auto-Förderung

Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU, gestikuliert.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Digitalisierung, hohe Konkurrenz und Pandemie - Niedersachsens Autoindustrie hat einen großen Umbruch vor sich und möchte sich mit verschiedenen Maßnahmen wappnen. Eine zusätzliche Investition in E-Autos ist nur eine davon.

Niedersachsen will mehr Geld in den Ausbau der Elektromobilität investieren. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte am Mittwoch bei einer Bilanz zum „Strategiedialog Automobilwirtschaft“, das entsprechende Budget werde um 20 Milli