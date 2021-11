Eine Warnweste mit der Aufschrift „ver.di“.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat Verdi mit weiteren Gewerkschaften für heute zu Warnstreiks in Hannover und Bremen aufgerufen.

Als zentrale Veranstaltungen sind eine Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover und eine Menschenkette an der Schlachte in Bremen geplant. Als Redner wird der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke in Hannover erwartet.In Göttingen ist die