Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremen. Das Bundesland Bremen verschärft wie die anderen Länder seine Corona-Auflagen und geht im Alltag an vielen Orten zur 2G-Regel über.

Das beschloss der Senat am Dienstag. „Die Lage hat sich in ganz Deutschland in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Auch in Bremen haben wir einen klaren Anstieg der Fallzahlen“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). „