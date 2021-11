Das Schloss Marienburg in der Region Hannover steht im warmen Licht der aufgehenden Sonne.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Das Aufeinandertreffen der Kontrahenten aus dem Haus der Welfen muss warten - der Gerichtstermin wurde aufgehoben. Ernst August Prinz von Hannover will die Schenkung der Marienburg an seinen Sohn rückgängig machen - wegen „groben Undanks“. In diesem Jahr geht es nicht weiter.

Aufschub für den gerichtlichen Streit der Welfenprinzen um das Schloss Marienburg: Der Verhandlungstermin am Landgericht Hannover, zu dem Ernst August Prinz von Hannover und sein Sohn am Donnerstag persönlich erscheinen sollten, ist aufgeho