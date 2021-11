Bürgerinitiative erinnert an letzten Castortransport

Der Konvoi mit Castorbehältern fährt vom Verladekran aus in das Zwischenlager in Gorleben.

picture alliance / dpa

Gorleben. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg erinnert an den letzten Castortransport in das Zwischenlager in Gorleben.

An diesem Samstag (27.11.) ist er genau zehn Jahre her. „Es war der Transport mit der längsten Laufzeit und die Beharrlichkeit der Protestierenden zeigte Wirkung, die Frage, wohin am Ende mit den hochradioaktiven Abfällen, wurde neu gestar