Der niederländischen Pavillon steht auf dem ehemaligen Expo-Gelände.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Wo sich lange nur Graffiti-Sprayer oder Fotografen trafen, soll möglichst bald neues Leben einziehen. Auf dem Gelände des ehemaligen Holländischen Pavillons bei der Expo 2000 entstehen Arbeitsplätze und Wohnraum.

Er wurde zum Relikt der Expo 2000 - nach Jahren des Verfalls werden am ehemaligen Holländischen Pavillon auf dem Gelände in Hannover nun aber Baufortschritte sichtbar. „Die Maßnahmen begannen in diesem Jahr, in der zweiten Hälfte des nächst