Wolfsburgs Josuha Guilavogui.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Sevilla. Der VfL Wolfsburg kann im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla auf Kapitän Josuha Guilavogui zurückgreifen.

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler hat seine Wadenverletzung rechtzeitig wieder überwunden und steht dem Fußball-Bundesligisten am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in Andalusien zur Verfügung. Auch der am Samstag in Bielefeld früh ausge