Hannovers Julian Börner foult Paderborns Sven Michel und sieht nach der Aktion die rote Karte.

Daniel Reinhardt/dpa/Bildarchiv

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss in den nächsten beiden Spielen auf seinen Abwehrspieler Julian Börner verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den 30-Jährigen am Montag wegen seiner Roten Karte beim Heimspiel gegen den SC Paderborn. Börner war am Freitagabend in der 67. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.