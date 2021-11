Positiver Coronatest: Wolfsburg in Sevilla ohne Casteels

Wolfsburgs Torwart Koen Casteels nach einer Partie.

Swen Pförtner/dpa/Bildarchiv

Wolfsburg. Wegen einer Covid-19-Infektion muss der VfL Wolfsburg am Dienstagabend im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla auf seinen Kapitän und Torwart Koen Casteels verzichten.

Der 29 Jahre alte Belgier wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Casteels wurde nach Angaben seines Clubs zweimal gegen Covid-19 geimpft. Am