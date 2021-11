Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses.

Alfhausen. Ein 62-Jähriger ist am Sonntagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Mann um den Inhaber der Wohnung, in der das Feuer ausbrach. Die Bewohner der fünf weiteren Wohnungen in dem Gebäude mussten das Haus verlassen und konnten laut Polizei aufgrund des Rauchs