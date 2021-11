Nachts im Museum: Ungewöhnliches Schlaferlebnis in Lüneburg

Linus (l) und Benjamin Grund erkunden das Mini-Zelt in dem sie im Museum Lüneburg übernachten.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg. Das erinnert an den Film „Nachts im Museum“: In Lüneburg können Besucherinnen und Besucher sich nun den Wunsch erfüllen, in einem ganz besonderen Ambiente zu übernachten. Die Nachfrage ist da.

Zwischen Mammut-Stoßzähnen und Hirschgeweihen bekam der fünfjährige Linus Grund auch um Mitternacht keine Angst. „Cool“, fand der Sohn von Benjamin Grund das Abenteuer Übernachtung im Museum in Lüneburg. In der Abteilung „schichten & sc