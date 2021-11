Weihnachtsmärkte in Bremen und Hannover beginnen

Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt am Bremer Marktplatz.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Trotz der angespannten Corona-Lage sollen heute in den Großstädten Bremen und Hannover die traditionellen Weihnachtsmärkte beginnen.

Als Vorsichtsmaßnahme gibt es in beiden Städten weniger Stände als sonst, sie werden über eine größere Fläche verteilt. Das Bummeln über die Märkte soll uneingeschränkt möglich sein. An Ständen mit Bewirtung gilt jedoch in Bremen die 3G-Re