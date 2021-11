Mit Bändchen: Weihnachtsmärkte in Bremen und Hannover

Gäste mit einem Armband, das nach der 3G Kontrolle ausgegeben wurde, trinken Glühwein.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Unter strikten Hygieneauflagen haben die Weihnachtsmärkte in den Großstädten Hannover und Bremen am Montag begonnen.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt eröffnete Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das weihnachtliche Vergnügen. In Bremen brachten Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) per Knopfdru