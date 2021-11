Bundespolizei: Viele Körperverletzungen am Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof in Hannover.

Ole Spata/dpa/Symbolbild

Hannover. Am Hauptbahnhof in Hannover hat es am Wochenende zahlreiche Einsätze für die Bundespolizei gegeben.

Insgesamt neun Verfahren wurden wegen gefährlicher Körperverletzung oder Körperverletzung eingeleitet, teilte Bundespolizeisprecher Kevin Müller am Sonntag mit. Besonders nachts seien viele gewaltbereite, oftmals betrunkene Menschen unterw