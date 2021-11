3:3 in Mannheim: VfL Osnabrück punktet im Spitzenspiel

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat in einem spektakulären Spitzenspiel der 3.

Fußball-Liga wenigstens einen Punkt gerettet. Nach starker Leistung und zweimaligem Rückstand spielte der Tabellenzweite am Sonntag noch 3:3 (1:2) bei Waldhof Mannheim.Lukas Kunze brachte die Niedersachsen in der 29. Minute verdient in Füh