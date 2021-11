An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“.

Holle. Unter Alkoholeinfluss, ohne Führerschein und mit einem fremden Auto sind zwei Männer im Landkreis Hildesheim in einen Baum gekracht.

Beide Insassen verletzten sich bei dem Unfall am Samstagmorgen schwer und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie waren in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen den Baum geprallt und wurde