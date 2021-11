Eine Mitarbeiterin der Pflege steht in einem Zimmer einer Corona-Intensivstation.

Fabian Strauch/dpa/Illustration

Hannover. Die Zahl der Klinik-Einweisungen von Covid-19-Patienten in Niedersachsen steigt fast ungebremst.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Sonntag bei 5,3 - nach 5,0 am Vortag, wie das Land auf seiner Internet-Seite zur Corona-Lage mitteilte. So viele Covid-Kranke pro 100.000 Einwohner kamen innerhalb der vergangenen sieben Tage