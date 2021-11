„Jetzt Glühwein“ steht auf einem Schild unweit vom Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Kleiner, aber feiner: Der umzäunte Lüneburger 2G-Weihnachtsmarkt wird nicht so groß wie früher, dafür werden Mandel- und Bratwurst-Stände sowie Märchenbuden in der Altstadt verteilt. Zudem gibt es Initiativen von Gastro-Betrieben.

Bratwurst- und Mandelduft sollen von Mittwoch an in die Lüneburger Altstadt locken. Mit dem Aufbau der Buden will die Hansestadt das Konzept der Weihnachtsstadt Lüneburg umsetzen. Märkte in städtischer und privater Regie sollen Besucher auc