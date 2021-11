„Booster-Schlange“ in Lüneburg: Andrang vor Impfcontainer

Menschen warten vor einer mobilen Impfstelle in Lüneburg.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Bis zu zweieinhalb Stunden Wartezeit haben viele Menschen vor einer mobilen Impfstelle in Lüneburg am Samstag für eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in Kauf genommen.

„Der Andrang war sehr groß, einige haben sich auch Klappstühle mitgebracht“, berichtete Katrin Holzmann, Sprecherin des Landkreises Lüneburg, am Nachmittag. Impfdosen für 500 Menschen waren vorgesehen. „Wir gehen davon aus, dass alle verim