Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses.

Hannover. Ein Zauberwort in vielen Branchen: Digitalisierung. Auch in der Medizin - so verlieh der Corona-Lockdown Videosprechstunden einen massiven Schub. Aber um die Digitalisierung zum Erfolg zu machen, müssen Ärztinnen und Ärzte vor allem eines liefern.

Videosprechstunde, elektronische Patientenakte, Vernetzung des Gesundheitssystems: Die digitale Transformation im Gesundheitswesen braucht nach Expertenmeinung vor allem Zeit - und die Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, sich darauf einzu