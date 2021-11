Bremen will wieder größeres Impfzentrum eröffnen

Eine grüne Lampe leuchtet am Eingang eines Corona-Impfzentrums.

Christopher Neundorf/dpa/Symbolbild

Bremen. Um die Impfkampagne in der Corona-Pandemie voranzutreiben, will Bremen wieder ein größeres Impfzentrum eröffnen.

Das neue Impfzentrum soll in einem ehemaligen Bankgebäude in der Bremer Innenstadt eingerichtet werden, wie Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Freitag mitteilte. Das Gesundheitsressort, die Initiative „Bremen impft“ und Hilfs