Von Sandrart übernimmt Befehl an der Nordostflanke der Nato

General Jürgen-Joachim von Sandrart spricht bei einer Pressekonferenz.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Oldenburg. Der deutsche Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart ist neuer Kommandeur an der nordöstlichen Flanke der Nato mit Polen, den drei baltischen Staaten, der Slowakei und Ungarn.

Der Offizier übernahm am Freitag seinen Befehlsposten im polnischen Stettin (Szczecin). Vorher hatte von Sandrart seit 2018 die 1. Panzerdivision in Oldenburg geführt. Dieses Kommando gab er Ende Oktober an Brigadegeneral Heico Hübner ab.