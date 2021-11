Weihnachtsmärkte in Bremen und Hannover mit Corona-Auflagen

Eine Weihnachtsmann an einer Laterne steht als Dekoration auf einem Weihnachtsmarkt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Bremen. Was bedeutet 3G auf dem Weihnachtsmarkt? Es ist das leidige Trio geimpft, genesen oder getestet wie überall in Corona-Zeiten. Damit geht es dann zu Glocken, Glühwein und Geschenken.

In den Altstädten werden bunte Buden aufgebaut: In Hannover und Bremen sollen am kommenden Montag (22.11.) die traditionellen Weihnachtsmärkte beginnen. Vergangenes Jahr war das Wintervergnügen mit Kerzen, Kunsthandwerk, Leckereien und Glüh