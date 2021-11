Autofahrerin fährt drei Mal zu schnell in Radarkontrolle

Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht im Einsatz.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rastede. Gleich drei Mal hintereinander in kurzer Zeit ist eine Autofahrerin in Rastede (Kreis Ammerland) an derselben Stelle zu schnell gefahren und jedes Mal von der Polizei erwischt worden.

Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit in einer Tempo-50-Zone. Als die 28-Jährige am vergangenen Dienstag das Maximaltempo zum ersten Mal um 18 Stundenkilometer überschritt, wurde sie von d