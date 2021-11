Weil sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen, gelten in Niedersachsen weitreichende Corona-Ausnahmen für Kinder und Jugendliche. Das soll sich nach dem Willen der Kommunen ändern.

Guido Kirchner/dpa

Hannover. Sonderregeln für Jugendliche beschneiden, Weihnachtsferien vorziehen, Impfzentren wieder öffnen und Ärzte vom Golfplatz holen: Es gibt so einige Ideen, um die Corona-Auswüchse in Niedersachsen in den Griff zu bekommen.

Wenn es nach der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen geht, sollen die derzeit geltenden Ausnahmen von 3G- und 2G-Regelungen nur noch für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gelten. Das geht aus einer schriftl