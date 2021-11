Ein Baggerschiff ist vor dem Containerterminal Bremerhaven unterwegs.

Ingo Wagner/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die absehbar schärferen EU-Klimaziele („Fit for 55“) stoßen in der deutschen Schifffahrtsindustrie auf große Skepsis.

Die absehbar schärferen EU-Klimaziele („Fit for 55“) stoßen in der deutschen Schifffahrtsindustrie auf große Skepsis. Nur in jedem dritten Schifffahrtsunternehmen werde das Ziel für erreichbar gehalten, die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergle