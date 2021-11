Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Essen. Hinter dem sieben Wochen langen Verschwinden eines Elfjährigen aus Bad Essen in Niedersachsen steht nach Erkenntnissen der Polizei die Großmutter des Jungen.

Gegen die Frau werde wegen der Entziehung Minderjähriger ermittelt, teilte die Polizei im Landkreis Osnabrück am Donnerstag mit. Die Großmutter soll ihren Enkel am 28. September auf dem Schulweg abgefangen und zu Bekannten in Bad Bocklet i