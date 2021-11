Weiterhin steigende Zahl von Neuinfektionen in Niedersachsen

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Auch wenn Niedersachsen von einem dramatischen Corona-Infektionsgeschehen wie in Bayern noch weit entfernt ist, steigt die Zahl der Neuinfektionen im Land.

Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte am Donnerstag auf einen Höchststand von 147,9 - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner infizierten sich nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) neu mit dem Virus. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei