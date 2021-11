Eine Solaranlage ist auf einem Dach installiert.

picture alliance/Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Wolfsburg belegt in einer Studie den ersten Rang unter den nachhaltigsten Großstädten Deutschlands.

Für den ersten Platz im Nachhaltigkeitsindex punktete die Autostadt vor allem in den Teilbereichen Ökonomie und Ökologie, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von IW Consult in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Immo