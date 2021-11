Ein Wolf blickt zur Seite.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover. Der Niedersächsische Staatsgerichtshof beschäftigt sich demnächst mit der Frage, welche Informationen das Land über Abschussgenehmigungen von Wölfen öffentlich machen muss.

Der Termin für die mündliche Verhandlung dieses Organstreitverfahrens ist am 1. Dezember, wie das Landesverfassungsgericht in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) am Donnerstag bekanntgab. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung der Grünen-Fra