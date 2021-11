„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Braunschweig. Die Polizei hat zwei mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Katalysatoren-Dieben in Braunschweig auf frischer Tat ertappt.

Ein Zeuge habe beobachtet, wie sich mehrere Menschen nachts in einem ruhigen Wohngebiet an einem geparkten Auto zu schaffen machten, berichteten die Beamten am Donnerstag. Die herbeigeeilten Polizisten konnten zwei 31 und 45 Jahre alte Män