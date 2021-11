Fahrerin will Scheibe wischen und gerät unter eigenes Auto

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lauenau. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin ist in Lauenau (Landkreis Schaumburg) ausgestiegen und unter ihren eigenen Wagen geraten.

Die Frau hatte keine freie Sicht und wollte deshalb die Seitenscheibe von außen freiwischen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Plötzlich habe sich ihr Fahrzeug eigenständig in Bewegung gesetzt, so dass die Frau beim Aussteigen stürz