Weil: Auch 2G plus in Niedersachsen denkbar

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. In die Corona-Landesverordnung für Niedersachsen soll auch die 2G-plus-Regel als mögliches Mittel gegen die Ausbreitung des Virus aufgenommen werden - also eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene.

Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einem am Mittwoch veröffentlichten „OM Online“-Interview. „Wenn sich die Lage weiter zuspitzen sollte, wird es in Niedersachsen auch zu 2G plus kommen. Wir müssen dabei natürlich auch die V