Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

David Inderlied/dpa/Illustration

Oldenburg. Ein Fahndungserfolg gegen im sogenannten Darknet tätige, mutmaßliche Drogenhändler ist der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg gelungen.

Zusammen mit der in Osnabrück angesiedelten Schwerpunktstaatsanwaltschaft Internetkriminalität wurden bei Durchsuchungen am Dienstag in sieben Objekten drei Beschuldigte im Alter von 23 bis 30 Jahren angetroffen, wie es in einer Mitteilung