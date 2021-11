Der Fußball liegt auf dem Rasen.

Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Trainer Tommy Stroot vom VfL Wolfsburg sorgt sich vor dem wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Juventus Turin um die Zuschauer-Entwicklung im deutschen Frauenfußball.

„Das ist eine riesen Herausforderung“, sagte der 32-Jährige am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz seines Clubs.Zum Vergleich: Bei der ersten Partie in der vergangenen Woche in Turin (2:2) kamen mehr als 12.000 Zuschauer in das Juven