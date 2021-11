Tarifkonflikt: Warnstreiks in Behörden, Brücke hochgeklappt

Die Jann-Berghaus-Brücke über die Ems ist hochgeklappt und gesperrt.

Lars-Josef Klemmer/dpa

Leer (Ostfriesland). Im Tarifkonflikt um die Beschäftigten der Länder hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Niedersachsen ihre Warnstreiks fortgesetzt.

Auch rund 40 Beschäftigte des Geschäftsbereichs Aurich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) beteiligten sich an der Aktion.Sie trafen sich an der Jann-Berghaus-Brücke über die Ems in Leer, die aufgrund ei