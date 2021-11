Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Eine frühere Kita-Leiterin aus Seesen ist mit ihrer Forderung nach einer geringeren Haftstrafe beim Bundesgerichtshof gescheitert.

Die Revision der Angeklagten sei als unbegründet verworfen worden, teilte das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mit (6 StR 345/21). Die Frau war im März wegen gewerbsmäßiger Untreue in 333 Fällen und Betrugs in zehn Fällen zu einer Haft