Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Hannover. Mit 17 Maßnahmen will die Landesregierung Niedersachsen zukünftig stärker vor Cyberangriffen schützen.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, unterzeichneten am Mittwoch im Rahmen des Cybersicherheitstags in Hannover eine entsprechende Vereinbarun