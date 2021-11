Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Ob Online-Erpressungen, Stromausfälle oder Systemstörungen in Kliniken - eine Hackerattacke kann schlimmstenfalls große Teile der Infrastruktur lahm legen. Das Land will sich besser schützen. Bleibt der Einzelhandel am bevorstehenden „Black Friday“ verschont?

Das Land Niedersachsen will Cyberkriminellen zusammen mit IT-Experten des Bundes das Handwerk legen und seine Abwehr gegen Attacken verstärken. Dafür sollen insgesamt 17 einzelne Maßnahmen greifen.Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der