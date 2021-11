Eine Person erhält ihre Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech.

Marijan Murat/dpa/Archivbild

Hannover. Vor der Ausweitung der 2G-Regelungen in Niedersachsen legt die Zahl der Corona-Erstimpfungen im Land wieder etwas zu.

„Wir sehen eine Zunahme bei den Erstimpfungen, die aber noch verhältnismäßig gering ist“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover. So habe es am Dienstag 4163 Erstimpfungen gegeben - das seien etwa 1000 me