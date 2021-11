Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen.

David Inderlied/dpa/Illustration

Hardegsen. Nach tagelanger Fahndung ist eine bei einer Einbrecherjagd verloren gegangene Dienstwaffe eines Polizisten wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte die Pistole am Dienstag bei einem Scheunenbesitzer in Hardegsen (Landkreis Northeim). Der Besitzer des Gebäudes sei in der Nacht zum Samstag in der Nähe gewesen, als der Polizist die Waffe bei der V