Mehr Kinder in Niedersachsen geboren: Rückgang in Bremen

Die Hand eines zwei Wochen alten Säuglings liegt in der Hand seiner Mutter.

Sebastian Gollnow/dpa

Wiesbaden. In Niedersachsen sind in den ersten acht Monaten 2021 mehr Kinder zur Welt gekommen als im gleichen Zeitraum 2020.

Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Dienstag hervor. Im vergangenen Jahr kamen von Januar bis August etwa 49.450 Kinder zur Welt, in den ersten acht Monaten in diesem Jahr waren es mehr als 50.500